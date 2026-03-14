В Москве прошел спортивный праздник «Всей семьей за здоровьем!»

Около 500 семей приняли участие в празднике «Всей семьей за здоровьем!» в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская федерация профсоюзов сообщила РИА Новости, что около 500 столичных семей приняли участие в спортивном празднике «Всей семьей за здоровьем», на котором профсоюзы выступали организаторами.

«В Олимпийском центре имени братьев Знаменских прошел спортивный праздник “Всей семьей за здоровьем!”. В соревнованиях, организованных Московской федерацией профсоюзов, приняли участие почти 500 семей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие открыли председатель Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов, заместители председателя Наталья Свиридова и Павел Лаптев, а также лидеры отраслевых профсоюзов города.

Так, семейным командам из двух и трех человек предстояло преодолеть полосу препятствий, пройти дистанции с надувными скалодромами и лабиринтами, поучаствовать в эстафетах с обручами.

«В этом (2026 — ред.) году на старт профсоюзных соревнований “Всей семьей за здоровьем!” вышло порядка 2 тысяч человек. Для участников мы подготовили обновленную спортивно-развлекательную программу. На семи площадках с препятствиями родители и дети от пяти до 12 лет проходили испытания на скорость, ловкость и меткость. За победу боролись команды педагогов и врачей, работников метрополитена и автотранспорта, специалистов агропромышленного комплекса столицы и других отраслей», — сказала Свиридова, чьи слова приводятся в сообщении федерации.

Согласно сообщению, для гостей праздника развернули развлекательную программу с выступлениями ходулистов и аниматоров, с мастер-классами по аквагриму и твистингу, рисованию и игре в шахматы.

«Победителей и призеров определили в четырех возрастных категориях: семьи с детьми в возрасте 5−6 лет, 7−8-лет, 9−10 и 11−12 лет. Им вручили кубки, медали, дипломы и памятные призы», — отмечается в сообщении.