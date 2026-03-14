В Москве прошел спортивный праздник «Всей семьей за здоровьем!»

«В этом (2026 — ред.) году на старт профсоюзных соревнований “Всей семьей за здоровьем!” вышло порядка 2 тысяч человек. Для участников мы подготовили обновленную спортивно-развлекательную программу. На семи площадках с препятствиями родители и дети от пяти до 12 лет проходили испытания на скорость, ловкость и меткость. За победу боролись команды педагогов и врачей, работников метрополитена и автотранспорта, специалистов агропромышленного комплекса столицы и других отраслей», — сказала Свиридова, чьи слова приводятся в сообщении федерации.