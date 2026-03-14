В Омской области заметили хищника, сидящего посреди дороги

В Управлении по охране животного мира Омской области рассказали в субботу, 14 марта 2026 года, о новой встрече с редким хищником. В Тевризском районе Омской области инспектор встретил бородатую неясыть, которая является хищной краснокнижной птицей.

Источник: Управление по охране животного мира Омской области

Примечательно, что дикая красавица не спешила улетать, позволив снять себя на фото.

«Эта красавица — бородатая неясыть, гостья из Красной книги Омской области. И судя по всему, она совсем не против фотосессии! Обычно совы прячутся от людей, но этой, кажется, стало любопытно, кто это ходит по её владениям», — отметили в управлении.

В Управлении по охране животного мира добавили, что сейчас у неясытей горячая пора, и мысли птиц заняты не только охотой, но и будущим потомством. Идет подготовка к гнездовому сезону, поиск пары и присмотр «квартир»: совы сами гнезда не строят, занимают чужие.

Отметим, что внешний вид и поведение редкой совы вызвал вопросы у участницы обсуждения. Омичка предположила, что птица нездорова и нуждается в помощи, не исключив также, что сову сбила машина.

Напомним, ранее такую же птицу инспектор встретил в Большеуковском районе.