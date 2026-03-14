В Ростовской области театры за год посетили более 900 тысяч человек

Ростовская область стала третьей в стране по количеству посещений учреждений культуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону обсудили итоги работы в сфере культуры. По словам профильного областного министра Анны Дмитриевой, регион занял третье место в России по посещаемости культурных площадок.

В 2025 году общее число визитов в театры, концертные залы и ДК достигло 135 миллионов. Из них 900 тысяч человек посмотрели театральные постановки. Основную нагрузку на себя взяла сеть из почти 1200 домов культуры — на их долю пришлось 65% всех посещений.

В рамках модернизации инфраструктуры в прошлом году было отремонтировано шесть объектов, среди которых сельские ДК, библиотеки и школа искусств. Также были открыты три модельные библиотеки нового поколения.

