Эксперт объяснил, почему новосибирцы испытывают хроническую усталость

Свой комментарий дал нутрициолог Артем Никульшин. По его словам, дефициты витамина D3 в развитых странах встречаются редко. При этом люди все равно могут испытывать такую недостаточность. Чтобы убедиться, нужно сдать анализы. В случае, если показатели на уровне 20−30 нанограмм на миллилитр, это считается недостаточностью. Побороть это помогут добавки с витамином D3.