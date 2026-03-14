Из-за празднования Ураза-байрама с 14:00 19 марта будет изменена схема движения транспорта на прилегающих к Соборной мечети улицах. Об этом рассказали в администрации Красноярска. Так, с 14:00 19 марта до 11:00 20 марта запретят остановку и стоянку автомобилей на следующих участках дорог: [caption id= «attachment_362199» align= «alignnone» width= «1280»] Изображение с сайта admkrsk.ru[/caption] Движение транспорта будет полностью перекрыто с 14:00 19 марта до 11:00 20 марта на следующих участках: по улице 3 Августа на участке от улицы 2-ой Краснодарской до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по улице 3 Августа; по улице 2-ой Краснодарской; на проезде от улицы Партизана Железняка к домам № 51, 53, 55, 57 по улице Партизана Железняка; на проезде от проспекта Металлургов к дому по адресу: ул. 3 Августа, 26. Добавим, что на проездах от проспекта Металлургов к зданиям № 65, 69 по Металлургов ограничения будут действовать с 04:00 до 11:00 20 марта. Напомним, что с 15 марта новые дорожные знаки появятся на улице Дубровинского в Красноярске.
Около красноярской Соборной мечети с 19 марта изменят схему движения
