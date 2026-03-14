Как выглядит ночной Минск с высоты птичьего полета — аэросъемка от МЧС

Авиаторы МЧС провели очередной ночной полет над столицей совместно со специалистами Минскэнерго, кадры аэросъемки города опубликованы в официальном Telegram-канале спасательного ведомства.
Таким образом с высоты мониторятся «слабые места» под землей: повреждения труб, износ изоляции и другие проблемные точки, которые необходимо ликвидировать в межотопительный сезон.
«Лет 7−8 уже занимаемся этой работой, и благодаря этой работе быстрее просто обнаруживаются места, где есть какие-то аномалии, утечки, которые своевременно можно устранить в летний период», — пояснил представитель МЧС на видео.
Сотрудник ведомства добавил, что 15 часов обычно хватает на то, чтобы полностью облететь весь город.
«На вертолете устанавливается тепловизор с большой чувствительностью, и благодаря ему аномалии, которые могут быть в теплосетях, довольно просто обнаруживаются. Происходит запись, а дальше специалисты расшифровывают», — сказал представитель МЧС.