Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как выглядит ночной Минск с высоты птичьего полета — аэросъемка от МЧС

Такие аэросъемки города проводятся регулярно, чтобы установить «слабые места» под землей: повреждения труб, износ изоляции и затопления камер, рассказали в МЧС.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

Авиаторы МЧС провели очередной ночной полет над столицей совместно со специалистами Минскэнерго, кадры аэросъемки города опубликованы в официальном Telegram-канале спасательного ведомства.

Таким образом с высоты мониторятся «слабые места» под землей: повреждения труб, износ изоляции и другие проблемные точки, которые необходимо ликвидировать в межотопительный сезон.

«Лет 7−8 уже занимаемся этой работой, и благодаря этой работе быстрее просто обнаруживаются места, где есть какие-то аномалии, утечки, которые своевременно можно устранить в летний период», — пояснил представитель МЧС на видео.

Сотрудник ведомства добавил, что 15 часов обычно хватает на то, чтобы полностью облететь весь город.

«На вертолете устанавливается тепловизор с большой чувствительностью, и благодаря ему аномалии, которые могут быть в теплосетях, довольно просто обнаруживаются. Происходит запись, а дальше специалисты расшифровывают», — сказал представитель МЧС.