Ректор ПСПбГМУ рассказал, зачем вводить разные цвета одежды для медиков

Ректор ПСПбГМУ: цветная форма медиков обеспечит безопасность пациентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Различия в цветах униформы медработников призваны обозначить роль каждого человека в команде и обеспечить безопасность пациента, заявил РИА Новости ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергей Багненко.

«Цветовая гамма в одежде медиков призвана обозначить роль каждого в команде, обеспечивает безопасность пациента», — сказал Багненко.

Он отметил, что униформа медработников не ограничивается белым халатом, а разнится в зависимости от целей и задач.

Так, в медицине имеет место операционное белье, костюмы скорой медицинской помощи с теплыми куртками, соответствующей символикой и различная цветовая гамма при работе в командах — тогда, когда нужно выделить роли каждого из её членов — кто относится к хирургам, кто к анестезиологам, кто к среднему или младшему медперсоналу.

«Обязательно должна использоваться цветовая гамма, медицинская одежда должна учитывать условия работы, температурный режим, лёгкость восприятия, но тем не менее белый халат всегда был, есть и останется основным элементом принадлежности к медицине и будет сохранять свою роль всегда, и это никем не подвергается сомнению», — заключил Багненко.

Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.

