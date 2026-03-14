На борьбу с борщевиком в Высокогорском районе направят более 14 млн рублей

В 2026 году в 14 сельских поселениях Высокогорского района Татарстана проведут обработку от борщевика Сосновского. Информация размещена на сайте госзакупок.
Обработке подлежат 707 га территорий. Наиболее загрязненными считаются Альдермышское и Суксинское поселения — там работы пройдут на 160 и 176 гектарах соответственно. Затраты на эти два поселения составят 6,7 млн рублей. Наименее загрязнены Айбашское и Красносельское поселения — 1,5 и 16 га.
Общая сумма финансирования — 14,4 млн рублей. Это почти треть республиканских средств, выделенных на борьбу с борщевиком в Татарстане на 2026 год.