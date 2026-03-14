Гаишники поймали 17-летнего уфимца без прав: он попался им уже не в первый раз

В Уфе задержали подростка за рулем Lada Kalina.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на проспекте Октября сотрудники Госавтоинспекции остановили Lada Kalina. За рулем оказался 17-летний юноша без водительских прав и достаточных навыков вождения.

Как выяснилось, подросток уже второй раз попадает в поле зрения инспекторов. На место вызвали его мать: в ее присутствии юношу отстранили от управления, а машину отправили на специализированную стоянку.

На несовершеннолетнего составили административный протокол. Материал в отношении матери передали в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к ответственности.

Госавтоинспекция Уфы призывает родителей не допускать детей за руль и напоминает об опасности таких поездок.

