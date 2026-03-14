Из Петербурга могут запустить новые рейсы в Китай

В настоящее время из аэропорта Пулково выполняется 17 прямых рейсов в неделю в Пекин, Санью, Чэнду и Шанхай. По итогам прошлого года воздушная гавань Петербурга обслужила 400 тысяч пассажиров на китайском направлении. Примечательно, что число россиян, вылетающих в Китай, превысило количество туристов, прибывающих из Поднебесной. Также фиксируется рост деловых поездок.