В Красноярске открыли новое культурное пространство — «Зал искусств»

Посетить его можно по адресу пр. Мира, 98.

В краевом центре появилось новое концертно-выставочное пространство.

Как сообщил министр культуры региона Аркадий Зинов, «Зал искусств» расположился в историческом здании в центре города по адресу пр. Мира, 98. На открытии выступили звёзды мировой оперы Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев.

«Красноярск готовится к 400-летию, и мы каждый год открываем новые культурные пространства: сцену “Пушка +”, Национальный центр Астафьева, Галерею “В центре Мира”, Центр духовной культуры. Ведутся работы по созданию “Суриков-центра” и Музейного квартала на Парижской коммуны», — отметил Аркадий Зинов.