Подозреваемый в убийстве бабушки в Любино оказался рецидивистом

Следователь‑криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Омской области, подполковник юстиции Александр Кузнецов рассказал оmsk.aif.ru, что подозреваемый в жестоком убийстве 74‑летней женщины в 2006 году в Любино Омской области, задержанный в Краснодарском крае в 2026 году— неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления.
55-летний подозреваемый сейчас находится в СИЗО в Омске. Его доставили из Краснодара. Ему предъявлено обвинение по пп. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство пожилой женщины, заведомо находившейся в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью и сопряжённое с разбоем.
Выяснилось, что другом регионе России также пострадала пенсионерка. За это преступление мужчина уже понёс наказание.