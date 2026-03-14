В Башкирии некоторые пациенты не могут получить льготные лекарства: Минздрав объяснил, почему так происходит

Минздрав Башкирии назвал причину дефицита льготных лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин провел рабочее заседание по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Совместно с главными специалистами по медицинским округам была проанализирована ситуацию с поставками препаратов в республике.

Особое внимание уделили категории пациентов, которые более года не обращаются к врачам. Их, по слова главы Минздрава, невозможно заранее учесть в плане закупок, поскольку система планирования строится на актуальных назначениях. Такие случаи отслеживают и закрывают потребность по факту. Так, прямо сейчас проблема возникла в Балтачевском районе. Но, поскольку препараты есть на складе, ее удастся оперативно решить.

Рахматуллин подчеркнул, что за год без врачебного контроля может потребоваться не только диагностика, но и серьезная коррекция терапии, вплоть до полного изменения схемы лечения.

Со следующей недели стартует заявочная кампания на 2027 год — процесс формирования потребности в лекарствах. Пациентов, давно не посещавших лечащего врача, попросили записаться на прием. Это важно как для здоровья, так и для своевременного обеспечения препаратами в будущем.

