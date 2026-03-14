В Свердловской области работают более 800 музеев

Свердловчан приглашают в музейный тур.

Источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале сосредоточено более 800 музейных площадок. Власти региона приглашают жителей в тур по музеям. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.

— Тщательно и кропотливо историю Среднего Урала собирают в наших музеях. Это более 800 федеральных, областных, муниципальных, ведомственных, общественных, школьных и частных музеев. Тысячи специалистов с огромной любовью передают знания о разных эпохах, людях, ремеслах. Они сохраняют уникальность и самобытность Среднего Урала, — сообщает Денис Паслер.

Также в регионе некоторые меценаты вкладывают силы и средства в экспозиции. Например, в Верхней Пышме действует частный музей гражданской и военной техники.