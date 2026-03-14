В Волгодонске из-за массового отравления закрыли кафе на 30 суток

Постановлением Волгодонского районного суда Ростовской области от 13 марта ООО «Бургер Рус» признано виновным в совершении административного правонарушения (статья 6.6 КоАП РФ).

Как говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Ростовской области, предприятию назначено наказание в виде административного приостановления деятельности ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» сроком на 30 суток. Срок наказания — с 12 марта, момента, когда деятельность заведения временно приостановили по протоколу.

В конце февраля произошло массовое отравление посетителей фудкорта в торгово-развлекательном центре. Тогда за медицинской помощью обратились более 20 человек, включая несовершеннолетних. Все они госпитализированы с острой кишечной инфекцией. По словам пострадавших, им стало плохо после еды, заказанной в ресторане быстрого питания.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила в заведении многочисленные нарушения санитарных норм и технических регламентов.

После инцидента на фудкорте закрыли на проверку несколько точек общепита. В отношении индивидуального предпринимателя также составлены административные протоколы.