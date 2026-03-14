Туман, гололедица и похолодание до −12°: какой будет погода в Башкирии 15 марта

МЧС Башкирии опубликовало прогноз погоды на завтра — 15 марта. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Местами ожидаются туман и гололед, ночью и утром на дорогах сохранится гололедица.
Будет ветер переменных направлений, слабый — от нуля до пяти метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до −2, −7°, при прояснениях — до −12°. Днем потеплеет до 0, +5°, в горных районах воздух прогреется до +10°.
На отдельных участках дорог видимость в тумане может ухудшаться до 500 метров и менее.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.