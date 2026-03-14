Малышева назвала анализ, который поможет прогнозировать долголетие

Малышева призвала россиян сдавать анализ на креатин ради долголетия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Чтобы прожить долго, нужно следить за состоянием почек, в этом может помочь анализ на креатинин, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Она рассказала, что с 1985 по 2020 год проводили масштабное исследование, в котором определили, какие анализы были в норме у людей, доживших до 100 лет.

«Таким образом сложился перечень анализов долголетия. Это анализ, говорящий о состоянии почек. Анализ на креатинин», — заявила она.

Как утверждает Малышева, повышение креатинина свидетельствует о плохой работе почек, что делает кровь человека «грязной».

Она настоятельно порекомендовала обратиться к врачу людям, у которых креатинин повышен, а для профилактики посоветовала следить за весом, пить по два литра воды в день и ограничить потребление соли.

В декабре Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача. По ее словам, в России участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема этого микроэлемента. Малышева отметила, что дефицита магния не существует, так как необходимую для организма дозу человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.