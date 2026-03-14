Малышева назвала анализ, который поможет прогнозировать долголетие

В декабре Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача. По ее словам, в России участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим падением артериального давления из-за самостоятельного приема этого микроэлемента. Малышева отметила, что дефицита магния не существует, так как необходимую для организма дозу человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.