Водителей грузовика и легковой иномарки обвинили в гибели волгоградки в ДТП

Сразу два водителя предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла 36-летняя женщина. Все доказательства их вины уже собраны, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Трагедия случилась 19 ноября 2025 года в Палласовском районе. Около часу дня 42-летняя местная жительница, управлявшая «Ладой Гранта», начала обгон на 117 километре дороги «Иловатка — Старополтавка — Палласовка — Николаевск». При этом она не убедилась, что такой же маневр начал водитель грузовика Scania, двигавшийся в попутном направлении.
В свою очередь 61-летний водитель фуры, видя, что перед ним выехал на встречную полосу легковой отечественный автомобиль, не предпринял мер экстренного торможения, а лишь немного снизил скорость.
Машины столкнулись.
Пассажир «Лады» находилась на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. При столкновении она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась еще до того, как на место ДТП прибыла бригада скорой помощи.
Следователь отдела полиции по Палласовскому району возбудил уголовное дело в отношении обоих водителей. Впоследствии им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вину оба признали. Им грозит до пяти лет колонии.
