В Воронежской области 31 человек погиб в ДТП с начала 2026 года

За два первых месяца 2026 года в Воронежской области зафиксировано 24 аварии, в которых водители были пьяны. В этих ДТП погибли пять человек, 35 получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Рост аварий с участием нетрезвых водителей фиксируется в Бобровском, Аннинском, Новохоперском и Ольховатском районах.
Всего на территории области зарегистрировано 247 ДТП, в которых 31 человек погиб и 342 пострадали. Кроме того, произошло 11 ДТП с водителями, которые не имели прав. В этих авариях погиб один человек, 16 получили травмы.