Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области 31 человек погиб в ДТП с начала 2026 года

Зафиксировано 24 аварии, в которых водители были пьяны.

Источник: Аргументы и факты

За два первых месяца 2026 года в Воронежской области зафиксировано 24 аварии, в которых водители были пьяны. В этих ДТП погибли пять человек, 35 получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Рост аварий с участием нетрезвых водителей фиксируется в Бобровском, Аннинском, Новохоперском и Ольховатском районах.

Всего на территории области зарегистрировано 247 ДТП, в которых 31 человек погиб и 342 пострадали. Кроме того, произошло 11 ДТП с водителями, которые не имели прав. В этих авариях погиб один человек, 16 получили травмы.