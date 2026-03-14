Минский школьник организовал бизнес в гараже, но за ним пришла милиция

Так, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минского облисполкома, совместно с Инспекцией по делам несовершеннолетних и налоговой выявили нелегального предпринимателя. В арендуемом гараже 17-летний минчанин хранил никотиносодержащие жидкости и составные части парогенераторов. «Бизнесмен» купил товар через мессенджер и собирался его продавать.