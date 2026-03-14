Минский школьник организовал бизнес в гараже, но за ним пришла милиция

В Минске ОБЭП накрыл несовершеннолетнего бизнесмена.

Источник: Комсомольская правда

Минский школьник организовал в гараже подпольный бизнес и нарушил закон, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минского облисполкома, совместно с Инспекцией по делам несовершеннолетних и налоговой выявили нелегального предпринимателя. В арендуемом гараже 17-летний минчанин хранил никотиносодержащие жидкости и составные части парогенераторов. «Бизнесмен» купил товар через мессенджер и собирался его продавать.

В гараже у него нашли и изъяли более тысячи емкостей с жидкостями, около 700 комплектующих и одноразовых систем курения.

— Составлен административный материал. Несовершеннолетнему «бизнесмену» грозит крупный штраф и конфискация товара, — рассказали в пресс-службе.

