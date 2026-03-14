«Это только начало»: в Уфе вновь начал работать 92-летний музей

В Уфе после ремонта открылся Музей геологии и полезных ископаемых.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о возобновлении работы Музея геологии и полезных ископаемых Башкирии после масштабной модернизации. Один из старейших музеев региона, основанный в 1934 году, закрыли на реконструкцию прошлым летом.

Теперь обновленное пространство готово принимать посетителей. В экспозиции представлены более пяти тысяч уникальных образцов минералов. Музей наглядно рассказывает об истории зарождения нефтяной промышленности, процессах добычи полезных ископаемых и современных продуктах переработки. По словам Мавлиева, экспозиция одинаково увлекает и детей, и взрослых.

— Это только начало. Продолжим улучшать материально-техническую базу музея, — заверил сити-менеджер.

