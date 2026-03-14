Матери-героини Татарстана будут получать бесплатные земельные участки

В Минюсте Татарстана одобрен законопроект, предусматривающий предоставление земельных участков женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам рассмотрели поправки в статью 32 Земельного кодекса РТ. Документ также дополняет кодекс новой статьей 32 (3), регламентирующей порядок предоставления участков из государственной или муниципальной собственности.
Право на получение земли имеют гражданки России, родившие и воспитавшие десять и более детей и удостоенные звания «Мать-героиня» указом Президента РФ.
Законопроект направлен на рассмотрение Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам.