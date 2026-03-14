США решили возобновить добычу нефти у побережья Калифорнии

Работу планируют восстановить на месторождении Santa Ynez.

Источник: Клопс.ru

Министр энергетики США Крис Райт поручил компании Sable Offshore Corp возобновить добычу нефти у побережья Калифорнии. Об этом, ссылаясь на американское министерство энергетики, пишет РИА Новости в субботу, 14 марта.

Речь идёт о восстановлении работы месторождения и трубопроводной системы Santa Ynez. В ведомстве пояснили, что такое решение направлено на предотвращение возможных перебоев с поставками нефти.

По данным министерства, риски возникли из-за энергетической политики штата Калифорния, которая, как считают в ведомстве, усилила зависимость региона и вооружённых сил США от импортной нефти. В Минэнерго уточнили, что решение принято в рамках полномочий, предусмотренных законом об оборонном производстве, а также указом президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что комплекс сможет добывать около 50 тыс. баррелей нефти в сутки. Это позволит ежемесячно замещать почти 1,5 млн баррелей импортного сырья.

Аналитик заявил об «окне возможностей» для России после смягчения санкций на нефть.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше