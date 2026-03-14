Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Красноярского края предупредили о резком ухудшении погоды 15 марта

В регионе будет очень ветрено и скользко.

Погода 15 марта преподнесёт жителям региона неприятный сюрприз.

Как рассказали в МЧС, в центральных и южных муниципальных округах прогнозируется очень сильный западный ветер с порывами до 15−20 м/с и местами до 25 м/с и более. Также ожидается метель, на дорогах будет скользко.

В воскресенье и понедельник, 15 и 16 марта, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа будет царить сильный мороз. Столбик термометра может опуститься до −45°С и ниже.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям и гостям региона не выезжать за город и по возможности оставаться дома, водителям — соблюдать скоростной режим, дистанцию и не ставить машины на парковку под конструкциями, которые ненадёжно закреплены. Если дела требуют выхода на улицу, лучше надевать нескользящую обувь.

«Телефон экстренных служб 112», — напоминают в МЧС.