Жителей Красноярского края предупредили о резком ухудшении погоды 15 марта

Погода 15 марта преподнесёт жителям региона неприятный сюрприз.
Как рассказали в МЧС, в центральных и южных муниципальных округах прогнозируется очень сильный западный ветер с порывами до 15−20 м/с и местами до 25 м/с и более. Также ожидается метель, на дорогах будет скользко.
В воскресенье и понедельник, 15 и 16 марта, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа будет царить сильный мороз. Столбик термометра может опуститься до −45°С и ниже.
Специалисты МЧС рекомендуют жителям и гостям региона не выезжать за город и по возможности оставаться дома, водителям — соблюдать скоростной режим, дистанцию и не ставить машины на парковку под конструкциями, которые ненадёжно закреплены. Если дела требуют выхода на улицу, лучше надевать нескользящую обувь.
«Телефон экстренных служб 112», — напоминают в МЧС.