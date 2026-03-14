Рейс из Пхукета в Омск задержался на пять часов

14 марта в омском аэропорту изменилось расписание международных рейсов. Самолет авиакомпании Azur Air не прибыл из Пхукета в запланированное ранее время — 13:15. Лайнер прилетел только в 18:35.
С задержкой связана и корректировка обратного рейса. Отправление из Омска в Пхукет, которое должно было состояться в 15:15, перенесли на 20:30. Это предварительная информация, которая отображается на онлайн-табло воздушной гавани.
Значительные отклонения от графика коснулись и других направлений. Сильнее всего задержался борт «Победы». Вместо 7:05 он вылетел московский аэропорт «Шереметьево» в 11:49. Почти на три часа позже отправился в Санкт-Петербург самолет «Северного ветра». Рейс «Аэрофлота» до российской столицы задержался на 20 минут.
Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями расписания и своевременно уточнять информацию в справочной службе.
Ранее пи писали, что во время рейса Москва-Омск пьяного пассажира усмирили, связав скотчем.
