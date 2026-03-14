Жительница Минусинского района стала виновницей первого в этом году ландшафтного пожара

В Красноярском крае произошел первый в году ландшафтный пожар. Его устроила женщина, сжигавшая мусор, сообщили в краевом управлении МЧС России.
Все произошло на территории Селиванихинского сельсовета Минусинского муниципального округа. Искры от костра перекинулись на сухую траву. На тушении ландшафтного пожара работали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.
В пресс-службе сообщили, что нарушительницу привлекут к административной ответственности, ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.