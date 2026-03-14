Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Минусинского района стала виновницей первого в этом году ландшафтного пожара

В Красноярском крае произошел первый в году ландшафтный пожар.

В Красноярском крае произошел первый в году ландшафтный пожар. Его устроила женщина, сжигавшая мусор, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Все произошло на территории Селиванихинского сельсовета Минусинского муниципального округа. Искры от костра перекинулись на сухую траву. На тушении ландшафтного пожара работали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

В пресс-службе сообщили, что нарушительницу привлекут к административной ответственности, ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.