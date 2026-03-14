«Минскзеленстрой» объяснил, почему деревья сажают в мерзлую землю

Еще в «Минскзеленстрое» рассказали, что выкапывают, перевозят и высаживают деревья при температуре не ниже −15 градусов, а место подготавливается непосредственно перед началом процесса. В яме обязательно делают «подушку» из мягкой почвы, на которую ставится растение, а дерево устанавливают так, чтобы корневая шейка была на 3 — 6 сантиметров выше уровня земли с учетом осадки.