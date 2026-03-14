«Минскзеленстрой» объяснил, почему деревья сажают в мерзлую землю

В «Минскзеленстрое» отреагировали на критику из-за высаживания деревьев в марте в мерзлую землю, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, минчанка сняла на видео о опубликовала в сети, как работники «Минскзеленстроя» высаживают деревья. Женщина раскритиковала и пожалела рабочих, которые «быстрее высаживают деревья, разбивают сквер», когда земля еще мерзлая.
Видео распространилось в сети и получило десятки тысяч просмотров и критические комментариев. Многие посчитали, что погода не слишком подходит для посадки деревьев, саженцы не приживутся. Более знающие напомнили, что деревья сажают, пока еще корневая система спит.
В «Минскзеленстрое» со ссылкой на регламентные документы сообщили, что оптимальным временем для посадки деревьев и кустарников являются именно весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов. И для лиственных теплолюбивых пород самое лучшее время, обеспечивающее высокую приживаемость растений, именно весна.
— Весеннюю посадку производят после оттаивания почвы до набухания почек, и, как правило, она длится от двух до трех недель. Хвойные и лиственные деревья допускается пересаживать с комом земли и в зимнее время, — отреагировали специалисты.
Еще в «Минскзеленстрое» рассказали, что выкапывают, перевозят и высаживают деревья при температуре не ниже −15 градусов, а место подготавливается непосредственно перед началом процесса. В яме обязательно делают «подушку» из мягкой почвы, на которую ставится растение, а дерево устанавливают так, чтобы корневая шейка была на 3 — 6 сантиметров выше уровня земли с учетом осадки.
