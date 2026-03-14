Воронежцу за попытку подкупить автоинспектора грозит до 8 лет колонии

30-летний житель Новохоперского района пытался передать взятку начальнику районного отделения Госавтоинспекции. Теперь парню с «конвертом» грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в региональной полиции.
Предварительно, в начале марта фигурант, чтобы избежать наказания за езду в пьяном виде, предложил сотруднику полиции 70 тысяч рублей. Начальник ГАИ отказался от взятки и сообщил о случившемся в дежурную часть.
Против горе-нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки.