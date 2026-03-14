Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург взял шефство над Абхазским многоотраслевым колледжем

Правительство Санкт-Петербурга взяло шефство над Абхазским многоотраслевым колледжем. Об этом по итогам визита в образовательное учреждение заявил вице-губернатор города Николай Линченко.

Источник: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Николая Линченко

Колледж был создан на базе торгово-кулинарного училища, открытого в 1959 году. За эти год он выпустил более 18 тыс. специалистов. Сейчас там обучают по 11 направлениям, студенты становятся поварами европейской и абхазской кухни, кондитерами, бухгалтерами, специалистами налоговой сферы.

«Правительство Санкт-Петербурга приняло решение взять шефство над этим колледжем: мы берем на себя капитальный ремонт, полную модернизацию и благоустройство этого учебного заведения», — написал господин Линченко в своем Telegram-канале.

Такое решение чиновник назвал вкладом в будущее, в сохранение традиций и развитие профессий. Власти Северной столицы будут помогать колледжу на всех этапах.