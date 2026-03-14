Без парковки, но с фонтаном: как изменят Привокзальную площадь в Волгограде

Стало известно, как будет выглядеть после масштабного обновления Привокзальная площадь в Волгограде. С проектом ознакомился во время рабочей поездки глава региона Андрей Бочаров.
«Доминанты этой территории — храм Александра Невского и железнодорожный вокзал. На Привокзальной площади будет создано новое общественное пространство, которое украсит город, даст возможность людям и отдохнуть, и погулять, и подождать поезд, и пообщаться», — сказал губернатор.
Фонтан перед вокзалом останется.
«Мы решили обратиться к первоисточнику. Сегодня проект уже разрабатывается. Сделаем фонтан так, чтобы работал десятилетиями», — подчеркнул глава региона, отметив, что работы планируется завершить ко Дню города.
А вот парковки у вокзала больше не будет. Территорию планируется использовать только для высадки и посадки пассажиров. Парковочные же площадки предусмотрят в шаговой доступности. Обещают, что их станет вдвое больше.
Площадь Павших борцов станет пешеходной зоной. Автомобили перенаправят, оставив в приоритете общественный транспорт.
Заглянул губернатор и на нижнюю террасу набережной. Здесь обустраивают территорию от бронекатера до скульптуры «Чайка» — участок соединит обновленную нижнюю террасу с локацией у стадиона «Волгоград Арена». Также в ходе поездки губернатор обсудил вопросы развития прибрежных зон, в том числе у исторической водокачки.
Ранее Андрей Бочаров побывал на месте установки памятника в честь СВО.