Без парковки, но с фонтаном: как изменят Привокзальную площадь в Волгограде

Территорию планируется использовать только для высадки и посадки пассажиров.

Стало известно, как будет выглядеть после масштабного обновления Привокзальная площадь в Волгограде. С проектом ознакомился во время рабочей поездки глава региона Андрей Бочаров.

«Доминанты этой территории — храм Александра Невского и железнодорожный вокзал. На Привокзальной площади будет создано новое общественное пространство, которое украсит город, даст возможность людям и отдохнуть, и погулять, и подождать поезд, и пообщаться», — сказал губернатор.

Фонтан перед вокзалом останется.

«Мы решили обратиться к первоисточнику. Сегодня проект уже разрабатывается. Сделаем фонтан так, чтобы работал десятилетиями», — подчеркнул глава региона, отметив, что работы планируется завершить ко Дню города.

А вот парковки у вокзала больше не будет. Территорию планируется использовать только для высадки и посадки пассажиров. Парковочные же площадки предусмотрят в шаговой доступности. Обещают, что их станет вдвое больше.

Площадь Павших борцов станет пешеходной зоной. Автомобили перенаправят, оставив в приоритете общественный транспорт.

Заглянул губернатор и на нижнюю террасу набережной. Здесь обустраивают территорию от бронекатера до скульптуры «Чайка» — участок соединит обновленную нижнюю террасу с локацией у стадиона «Волгоград Арена». Также в ходе поездки губернатор обсудил вопросы развития прибрежных зон, в том числе у исторической водокачки.

Ранее Андрей Бочаров побывал на месте установки памятника в честь СВО.