В Росздравнадзоре объяснили рекомендации по цветной форме врачей

РИА Новости: разделение формы медиков по цветам обеспечит безопасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил РИА Новости директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов.

«Стандартизация идентификации персонала во всех медицинских организациях нашей страны позволит обеспечить высокий уровень безопасности и сформирует единую культуру коммуникации разных категорий специалистов с гражданами и внутри профессионального сообщества разных медучреждений», — сказал Иванов.

Он добавил, что идентификация персонала, в том числе с использованием цветовых отличий спецодежды, введена во всем мире.

«Использование спецодежды, выполненной в единых цветах по категориям персонала, позволит сформировать возможности легко ориентироваться пациентам и улучшит взаимодействие при обращении населения за помощью в учреждения здравоохранения нашей страны», — заключил Иванов.

Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.

