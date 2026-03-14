Взрыв газового баллона в кишиневской квартире: Он был такой силы, что хозяин вылетел в окно — его госпитализировали

14 марта в Кишинёве на улице Константин Вырнав, 20 произошёл взрыв, предположительно газового баллона, ссообщают ТГ-каналы.
Очевидцы сообщают, что один человек во время взрыва вылетел в окно.
Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже, после чего вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно прибыли четыре экипажа спасателей, которым удалось локализовать пламя к 14:38. В результате случившегося один человек был экстренно госпитализирован.
Обстоятельства инцидента и возможные последствия уточняются. На месте работают экстренные службы. Подробности происшествия выясняются.