Заработок в 126 тысяч рублей: уфимцам предложили заманчивые вакансии

В рамках регионального проекта «Образование для рынка труда» (нацпроект «Кадры») Республиканский центр занятости населения опубликовал подборку вакансий с наиболее высокими зарплатами.
В топ предложений вошли:
— водитель грузового и спецтранспорта, ООО «Стройтакси. Уфа» — от 150 тысяч рублей;
— машинист крана-манипулятора, ООО «Башнефтегеофизика» — до 115 тысяч рублей;
— врач-невролог, БГМУ — до 105 тысяч рублей;
— электрогазосварщик 6 разряда, Уфимский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» — от 97 до 126 тысяч рублей;
— врач-травматолог-ортопед, ГКБ Демского района Уфы — от 95 тысяч рублей;
— инженер по наладке и испытаниям, АО «Нефтеавтоматика» — до 87 тысяч рублей.
