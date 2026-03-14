Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 700 жительниц региона проверили женское здоровье в ходе профилактической акции

В региональном минздраве подвели итоги единого Дня женского здоровья.

Накануне во всех поликлиниках принимали женщин без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жительницы региона акции смогли получить консультацию акушера — гинеколога и терапевта, а также пройти маммографию и ультразвуковое исследование.

Также в ходе акции женщины смогли пройти ряд важных обследований, в том числе сдать мазки на цитологию, флору, возможное наличие инфекций, передаваемых половым путем, а также на вирус папилломы человека.

По словам специалистов, часть женщин по итогам акции будут приглашены на углубленную проверку здоровья.