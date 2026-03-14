Почти 700 жительниц региона проверили женское здоровье в ходе профилактической акции

Накануне во всех поликлиниках принимали женщин без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жительницы региона акции смогли получить консультацию акушера — гинеколога и терапевта, а также пройти маммографию и ультразвуковое исследование.
Также в ходе акции женщины смогли пройти ряд важных обследований, в том числе сдать мазки на цитологию, флору, возможное наличие инфекций, передаваемых половым путем, а также на вирус папилломы человека.
По словам специалистов, часть женщин по итогам акции будут приглашены на углубленную проверку здоровья.