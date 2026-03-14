У берегов Анапы начали поиски раненого дельфина без левого глаза

Туда выехали специалисты. Сначала ситуация не выглядела критичной: активные движения, ровное дыхание, внешне все казалось нормальным, но, рассмотрев фотографии, они увидели рану у грудного плавника, не вскрывшийся абсцесс на бок и признаки истощения.
После пристальных наблюдений стало понятно, что состояние дельфина заметно ухудшилось: несмотря на дыхательные циклы и двигательную активность, появились эпизоды явной потери ориентации в пространстве.
«Повреждения оказались гораздо серьезнее, чем мы предполагали, — обширная застарелая рана с некротическими изменениями в районе левого грудного плавника и отсутствие левого глаза. Таких ранений у живых китообразных мы еще не встречали, и то, что азовка выжила, — само по себе удивительно», — рассказали специалисты.
Они пытались накормить дельфина рыбой, но побоялись ухудшить состояние, и направили запрос в Росприроднадзор на разрешение оказать помощь краснокнижному животному, ведь азовка очень стрессонеустойчива и, запаниковав, может погибнуть даже от испуга.
Однако ее не смогли найти, она пропала. Специалисты надеются, что дельфин набрался сил и уплыл: вместе с тем у китообразных отличная регенерация кожи.
Тем не менее они обратились к местным жителям с просьбой наблюдать за береговой линией, а при обнаружении пострадавшего дельфина сразу позвонить на горячую линию центра по номеру телефона