В детском кефире под Воронежем обнаружили кишечную палочку

Возбудителя кишечной инфекции выявили при внеплановой выборочной проверке на предприятии, расположенном в селе Ендовище. В пробе кефира с массовой долей жира 3,2% эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки, которая, предположительно, появилась в процессе его производства, из-за плохого мытья и дезинфекции оборудования, а также обсеменения пищевой продукции во время ее розлива и упаковки.