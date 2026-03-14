В детском кефире под Воронежем обнаружили кишечную палочку

Санитарные врачи обнаружили кишечную палочку в кефире для детского питания на предприятии по производству молочной продукции ООО «Молсервис плюс» в Семилукском районе.
Возбудителя кишечной инфекции выявили при внеплановой выборочной проверке на предприятии, расположенном в селе Ендовище. В пробе кефира с массовой долей жира 3,2% эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки, которая, предположительно, появилась в процессе его производства, из-за плохого мытья и дезинфекции оборудования, а также обсеменения пищевой продукции во время ее розлива и упаковки.
По итогам проверки специалисты Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении и временной приостановке работу линии по производству детского кефира. Документы передали в Семилукский районный суд. Производство приостановили на 11 суток.