«Калининградский код»: в КОИХМ открылась выставка «Орнамент массы»

В представленном художником Татьяной Собениной проекте «Иллюзии Ларионова» много личного. Это истории её прадеда Алексея Ларионова, который был первым секретарем Рязанского обкома партии. Судьба его сложилась трагически. Согласившись участвовать в так называемой гонке показателей, он взял на себя обязательство утроить производство мяса в области. И результат был достигнут. 12 февраля 1959 года Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев лично прибыл в Рязань, чтобы наградить область Орденом Ленина. Вся страна заговорила о «рязанском чуде». Но цена за это была заплачена большая: пришлось пустить под нож всех животных, включая молодняк. Да и без приписок не обошлось. В итоге — экономическая катастрофа, скандал и практически полное отсутствие мяса на прилавка рязанских магазинов. Ларионов всего этого пережить не смог, скончался в 1960 году. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность …