Эксперт объяснил, почему некоторые люди не любят свои дни рождения

Специалист советует воспринимать эту дату как возможность подвести итоги года.

Источник: Клопс.ru

Негативное отношение к собственному дню рождения может быть связано с тем, как человек воспринимает течение времени и собственный возраст. Об этом рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, профессор Вера Никишина.

По словам специалиста, сам по себе день рождения не несёт сильной эмоциональной нагрузки. Люди наполняют его теми чувствами, которые преобладают в их жизни. У детей эта дата чаще связана с ожиданием подарков, сюрпризов и радостных событий. У взрослых же день рождения нередко ассоциируется с очередным этапом жизненного пути и напоминанием о возрасте.

«Взрослые чаще всего свои эмоции, связанные с днём рождения, ассоциируют с продвижением по хронологии собственной жизни. И вот эти цифры в этом передвижении от года к году воспринимаются с эмоциональным отягощением», — отметила Вера Никишина.

По мнению специалиста, чтобы изменить отношение к этой дате, стоит рассматривать её не как показатель возраста, а как рубеж прожитого года. Полезно задуматься о том, что произошло за это время, какие изменения произошли и какие планы появились на будущее.

Такой подход помогает снизить негативные эмоции и не концентрироваться на самой цифре возраста. Профессор также подчёркивает, что избыток негативных эмоций в целом вреден для психологического состояния. Поэтому день рождения лучше заранее спланировать так, чтобы он приносил положительные впечатления. Это могут быть простые, но приятные вещи — вкусный ужин, отдых, массаж или другие небольшие события, которые вызывают положительные эмоции.