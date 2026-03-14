Белорусские водители будут получать штрафы за навигаторы

В Беларуси водители могут получить штраф за пользование навигатором. Об этом рассказали в телеграм-канале «ГАИ Минщины».
Правоохранители обратили внимание на то, что навигатор может спровоцировать серьезную угрозу для движения. В ГАИ пояснили, что это происходит в том случае, когда водитель прокладывает маршрут прямо во время движения.
— Концентрация на дороге является ключевым фактором безопасности вождения. Отвлечение внимания водителя даже на секунду может привести к аварии, — прокомментировали в пресс-службе.
ГАИ призвало белорусских водителей планировать поездку заранее и не отвлекаться на навигатор во время движения. И напомнили, что при скорости 60 километров в час авто за секунду проезжает примерно 16 метров. И если отвлечься в этот момент, то не удастся среагировать на возникшую опасность.
— Машина фактически станет неуправляемой, — прокомментировали госавтоинспекторы.
При этом даже технология hands-free, когда управляют гаджетами без рук, только голосом влияет на потерю концентрации на дороге.
Штраф за управление навигатором в поездке может составить до 2 базовых величин (90 белорусских рублей в марте 2026 года). Если это повторное нарушение в течение года, то штраф возрастает до восьми базовых величин (360 белорусских рублей).
Не будут наказывать за использование навигатора при движении только водителей транспорта оперативного назначения.
Кроме того, в ГАИ призвали водителей не слушать громкую музыку, не есть и не пить за рулем, а также избегать эмоционального напряжения и не принимать лекарств, влияющих на концентрацию. По этим же причина не стоит садиться за руль сонным и уставшим.
