Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские водители будут получать штрафы за навигаторы

ГАИ предупредила белорусов о штрафах за навигаторы.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси водители могут получить штраф за пользование навигатором. Об этом рассказали в телеграм-канале «ГАИ Минщины».

Правоохранители обратили внимание на то, что навигатор может спровоцировать серьезную угрозу для движения. В ГАИ пояснили, что это происходит в том случае, когда водитель прокладывает маршрут прямо во время движения.

— Концентрация на дороге является ключевым фактором безопасности вождения. Отвлечение внимания водителя даже на секунду может привести к аварии, — прокомментировали в пресс-службе.

ГАИ призвало белорусских водителей планировать поездку заранее и не отвлекаться на навигатор во время движения. И напомнили, что при скорости 60 километров в час авто за секунду проезжает примерно 16 метров. И если отвлечься в этот момент, то не удастся среагировать на возникшую опасность.

— Машина фактически станет неуправляемой, — прокомментировали госавтоинспекторы.

При этом даже технология hands-free, когда управляют гаджетами без рук, только голосом влияет на потерю концентрации на дороге.

Штраф за управление навигатором в поездке может составить до 2 базовых величин (90 белорусских рублей в марте 2026 года). Если это повторное нарушение в течение года, то штраф возрастает до восьми базовых величин (360 белорусских рублей).

Не будут наказывать за использование навигатора при движении только водителей транспорта оперативного назначения.

Кроме того, в ГАИ призвали водителей не слушать громкую музыку, не есть и не пить за рулем, а также избегать эмоционального напряжения и не принимать лекарств, влияющих на концентрацию. По этим же причина не стоит садиться за руль сонным и уставшим.

Ранее ГАИ сказала о спецакции контроля за водителями в Беларуси с 11 марта.

А тем временем под Березой пьяный водитель Opel эпично обрушил конструкцию дорожных знаков.