Отряд спецназначения «Барс» отметил 35-летний юбилей

Отряд специального назначения «Барс» волгоградского УФСИН отметил свой 35-летний юбилей.
Празднование началось с митинга на Мамаевом кургане. Ветераны и сотрудники почтили память героев, погибших в годы Сталинградской битвы. Далее участники торжества переместились в ДЮЦ, где с приветственным словом к ним обратился генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Игорь Сизов, возглавлявший управление с 1994 года до выхода на пенсию в 2008 году.
После просмотра документального фильма о работе «Барса» слово предоставили действующему начальнику ведомства Сергею Коновалову. Ветеранам и отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и ценные подарки.
Вечер завершился концертом.
