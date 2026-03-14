В Новосибирской области пресекли незаконную охоту на лосей и косуль

С января инспекторы провели 900 рейдов на особо охраняемых природных территориях области, только за последнюю неделю — 90 выездов. При этом количество нарушений природоохранного режима остаётся минимальным: за весь период было составлено всего два административных протокола по статье 8.39 КоАП (нарушение режима охраны природных территорий). Годом ранее за аналогичный период таких случаев было три, а за последнюю неделю нарушений не зафиксировано вовсе.