В Новосибирской области пресекли незаконную охоту на лосей и косуль

Расследование по всем семи эпизодам браконьерства продолжается. Помимо незаконной охоты, с начала года было зарегистрировано 11 случаев столкновения транспорта с дикими животными — под колёсами погибли семь лосей и четыре сибирские косули.
С января инспекторы провели 900 рейдов на особо охраняемых природных территориях области, только за последнюю неделю — 90 выездов. При этом количество нарушений природоохранного режима остаётся минимальным: за весь период было составлено всего два административных протокола по статье 8.39 КоАП (нарушение режима охраны природных территорий). Годом ранее за аналогичный период таких случаев было три, а за последнюю неделю нарушений не зафиксировано вовсе.
Руководитель природоохранной инспекции Андрей Молоков призвал жителей соблюдать правила поведения вблизи заповедных зон, снижать скорость на дорогах рядом с охраняемыми территориями и сообщать в компетентные органы о любых подозрениях на правонарушения.