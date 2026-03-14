В Новосибирской области пресекли незаконную охоту на лосей и косуль

В Новосибирской области с начала 2026 года зафиксировали семь случаев браконьерства — незаконная охота привела к гибели трёх лосей, трёх косуль и одной куницы, сообщила природоохранная инспекция региона, подведомственная министерству природных ресурсов НСО. Параллельно на дорогах вблизи охраняемых территорий продолжают гибнуть дикие животные. Рассказываем, что происходит в заповедных зонах области.

Расследование по всем семи эпизодам браконьерства продолжается. Помимо незаконной охоты, с начала года было зарегистрировано 11 случаев столкновения транспорта с дикими животными — под колёсами погибли семь лосей и четыре сибирские косули.

С января инспекторы провели 900 рейдов на особо охраняемых природных территориях области, только за последнюю неделю — 90 выездов. При этом количество нарушений природоохранного режима остаётся минимальным: за весь период было составлено всего два административных протокола по статье 8.39 КоАП (нарушение режима охраны природных территорий). Годом ранее за аналогичный период таких случаев было три, а за последнюю неделю нарушений не зафиксировано вовсе.

Руководитель природоохранной инспекции Андрей Молоков призвал жителей соблюдать правила поведения вблизи заповедных зон, снижать скорость на дорогах рядом с охраняемыми территориями и сообщать в компетентные органы о любых подозрениях на правонарушения.