МВД предупредило, кому из белорусов нужно быстро удалить профили в Telegram

Правоохранители сказали, что некоторым из белорусов нужно будет удалить свои аккаунты в Telegram. Подробности сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
От того, как быстро белорусские пользователи смогут удалить свой профиль в популярном мессенджере Telegram, зависит скольких проблем им удастся избежать.
Так, удалиьь аккаунты в Telegram нужно тем белорусам, чей профиль пытаются взломать злоумышленники. Это получится, если действующий сеанс аферистов не удается завершить.
Сначала пользователю нужно попробовать войти в свой аккаунт, чтобы изменить пароль учетной записи и связанного с ним адреса электронной почты. После этого нужно зайти в раздел «Устройства» в меню настроек и завершить сессии на всех гаджетах, кроме своего. После этого нужно активировать двухфакторную аутентификацию в настройках безопасности мессенджера.
— Обратите внимание на все галочки в меню мессенджера — возможно, злоумышленники успели что-то изменить, — уточнили в пресс-службе.
После этого нужно проверить свои другие учетные записи и убедиться, что кибермошенники не получили доступа к ним.
Если же восстановить доступ к аккаунту не получилось, то нужно обратиться в службу поддержки Telegram и предоставить максимум информации о своей учетной записи. Если пароль на взломанном аккаунте где-то еще повторяется, то его нужно поменять на всех сервисах.
— Если же завершить сеанс злоумышленника не получается, остается только одно — удалить аккаунт и создать новый с использованием того же номера телефона, — заключили правоохранители.
Тем временем белорусские водители будут получать штрафы за навигаторы.
И мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на неделе с 16 по 22 марта: «Первые весенние дожди и последний снег на выходных».