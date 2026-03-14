МВД предупредило, кому из белорусов нужно быстро удалить профили в Telegram

МВД сказало, кому в Беларуси придется удалить аккаунты в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители сказали, что некоторым из белорусов нужно будет удалить свои аккаунты в Telegram. Подробности сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

От того, как быстро белорусские пользователи смогут удалить свой профиль в популярном мессенджере Telegram, зависит скольких проблем им удастся избежать.

Так, удалиьь аккаунты в Telegram нужно тем белорусам, чей профиль пытаются взломать злоумышленники. Это получится, если действующий сеанс аферистов не удается завершить.

Сначала пользователю нужно попробовать войти в свой аккаунт, чтобы изменить пароль учетной записи и связанного с ним адреса электронной почты. После этого нужно зайти в раздел «Устройства» в меню настроек и завершить сессии на всех гаджетах, кроме своего. После этого нужно активировать двухфакторную аутентификацию в настройках безопасности мессенджера.

— Обратите внимание на все галочки в меню мессенджера — возможно, злоумышленники успели что-то изменить, — уточнили в пресс-службе.

После этого нужно проверить свои другие учетные записи и убедиться, что кибермошенники не получили доступа к ним.

Если же восстановить доступ к аккаунту не получилось, то нужно обратиться в службу поддержки Telegram и предоставить максимум информации о своей учетной записи. Если пароль на взломанном аккаунте где-то еще повторяется, то его нужно поменять на всех сервисах.

— Если же завершить сеанс злоумышленника не получается, остается только одно — удалить аккаунт и создать новый с использованием того же номера телефона, — заключили правоохранители.

