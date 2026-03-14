Бастрыкин потребовал доклад по делу о нерасселении аварийного дома в Сиверском

Двухэтажный дом на улице Строителей был построен в 1967 году и давно пришёл в непригодное состояние. В стенах образовались трещины, потолочные перекрытия деформированы и протекают, водоснабжение осуществляется ненадлежащим образом. В 2023 году здание официально признали аварийным, однако жильцы до сих пор не получили благоустроенное жильё. Сроки расселения неизвестны, а обращения в уполномоченные органы результатов не дали.