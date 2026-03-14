Милиция раскрыла семь крючков, на которые попадаются белорусы и теряют деньги

В милиции рассказали на какие крючки мошенников попадаются белорусы, сообщил телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители подчеркнули, что мошенники являются искусными манипуляторами и знают, как воздействовать на эмоции жертвы в своих целях.
В УВД назвали семь эмоциональных крючков, на которые попадаются белорусы.
Так, мошенники используют страх, чтобы парализовать критическое мышление человека. Могут поймать на крючок жадности, обещая легкий заработок или выигрыш. Дают ложные надежды, предлагая решить финансовые проблемы жертвы, найти любовь или исцеление. Кого-то ловят на сочувствие, безжалостно используя чужую боль, чтобы выманить деньги.
А порой белорусы попадаются из простого любопытства и кликнув по ссылке попадают на фишинговый сайт или устанавливают вредоносное ПО. Иногда злую роль может сыграть доверие, когда мошенники выдают себя за представителей известных компаний, банков или госорганов и т.д.
— Не паникуйте и не спешите выполнять указания незнакомцев по телефону, — предупредили в УВД.
Еще МВД предупредило, кому из белорусов нужно быстро удалить профили в Telegram.
Тем временем белорусские водители будут получать штрафы за навигаторы.
И мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на неделе с 16 по 22 марта: «Первые весенние дожди и последний снег на выходных».