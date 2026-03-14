Средняя зарплата в Башкирии вырастет до 272 тысяч рублей. Но не скоро

Правительство Башкирии утвердило бюджетный прогноз на 16 лет, в котором заложены сценарии роста среднемесячной заработной платы. Согласно базовому варианту, к 2042 году этот показатель составит 272,1 тысячи рублей — это в четыре раза больше уровня 2024-го.
В 2026-ом средняя зарплата прогнозируется на уровне 84,7 тысячи рублей (+11,4% к 2025 му). В 2029 ом она превысит 105 тысяч, а в 2038-ом впервые перешагнет порог в 200 тысяч рублей.
Консервативный сценарий (более низкие цены на нефть, волатильный рубль и сдержанный рост экономики) предполагает увеличение зарплаты в 3,6 раза — до 241,6 тысячи рублей к 2042 году.
Фонд оплаты труда по базовому варианту вырастет в 4,4 раза, по консервативному — в 3,9 раза.
В документе отмечается, что рост зарплаты будет обеспечен регулированием оплаты труда бюджетников, мерами во внебюджетном секторе и реализацией программы по снижению числа граждан с доходами ниже границы бедности.
Для сравнения: по итогам 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в Башкирии составила 74,4 тысячи рублей, увеличившись на 10% к 2024 году.
