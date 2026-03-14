Умер немецкий философ Юрген Хабермас

В 1971 году Юрген Хабермас переехал в Штарнберг, недалеко от Мюнхена, где до 1981 года возглавлял Институт человеческого развития Общества Макса Планка. Еще одна из наиболее известных работ философа — «Теория коммуникативного действия» (1981). В ней господин Хабермас развил идею о том, что социальное взаимопонимание возникает с помощью рационального диалога и публичной дискуссии.