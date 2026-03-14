Хирурги калининградского кардиоцентра спасли 4-летнюю девочку с редкой патологией

Помочь ребенку согласились калининградские кардиохирурги. «Провели большое комбинированное вмешательство — трансапикальную и трансаортальную миоэктомию межжелудочковой перегородки. То есть удалили утолщения сердечной мышцы, “подбираясь” к ним с разных позиций сердца. Технически очень сложная операция. Маленький возраст пациента и тяжелая форма кардиомиопатии требуют предельной точности. Нельзя ошибиться даже на долю миллиметра. Кроме того, это повторное вмешательство, а значит еще более высокие риски, учитывая измененную анатомию и рубцовые изменения после предыдущей операции», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением федерального Центра высоких медицинских технологий профессор Евгений Кривощеков.