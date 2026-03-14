«Рекордсмены приходили более 100 раз». Власти подсчитали, что средний минчанин посещает поликлинику 11 раз в год

Власти подсчитали, что средний минчанин посещает поликлинику 11 раз в год.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич сказал в эфире «Радио-Минск», что минчане посещают поликлиники 22 миллиона раз в год. Слова чиновника цитирует агентство «Минск-Новости».

Учитывая, что население Минска — 2 миллиона человек, то Горбич посчитал и число визитов в поликлиники среднего жителя белорусской столицы:

«Получится, что каждый горожанин побывал у врача в среднем 11 раз за год».

Активность жителей Минска Юрий Горбич связал в значительной степени с масштабной диспансеризацией. Но добавил, что есть те, кто был в амбулаторном звене раз или два за год, а имеются и рекордсмены — они посетили поликлинику более 100 раз в 2025-м.

Также он отметил, что одно посещение поликлиники в Минске обходится бюджету в 45 рублей.

