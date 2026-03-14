Воронежские аграрии планируют засеять в этом году 2,7 млн га

Весенние посевные работы стартуют в конце третьей декады марта.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области начинается подготовка к посевной кампании. В этом году аграрии планируют сохранить общую посевную площадь сохранится на уровне прошлого года — 2,7 млн га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры займут 850 тыс. га, а сахарной свёклой засеют 131,9 тыс. га.

Озимыми культурами засеяны 722,8 тыс. га. На сегодня аграрии провели весеннюю подкормку озимых на площади в 19,2 тыс. га, что составляет 2,7% от плана.

Весенняя посевная кампания традиционно раньше начнется в южных районах области, работы запланированы на конец третьей декады марта.

