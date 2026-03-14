В Башкирии в фотоловушку попала семья белорусских зубров

Кстати, краснокнижный вид зубров восстанавливается на территории Южного Урала с 2023 года. Партию животных завезли сюда из Белоруссии. За три года их численность в республике выросла до 25 голов, в их числе восемь телят, которые родились уже в Башкортостане. К 2030 году количество зубров планируют довести до 50 особей.