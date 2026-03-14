В Башкирии в фотоловушку попала семья белорусских зубров

В лесах Кугарчинского района Башкирии в фотоловушку попала семья белорусских зубров. Снимки и видео в Telegram-канале опубликовал министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

Источник: Министерство природопользования и экологии Башкирии

Несмотря на природную осторожность диких животных, установленные камеры смогли сделать уникальные кадры.

«Это уже не первый случай, когда фотоловушки фиксируют визиты лесных исполинов. Подобные кадры подтверждают, что зубры чувствуют себя в республике комфортно и уверенно осваивают новые территории», — сообщил Нияз Фазылов.

На видео — увлеченный трапезой великан. Вот он неспешно проходит по лесу к кормушке, словно позирует перед объективом. Рядом — еще несколько представителей этого вида диких животных.

Кстати, краснокнижный вид зубров восстанавливается на территории Южного Урала с 2023 года. Партию животных завезли сюда из Белоруссии. За три года их численность в республике выросла до 25 голов, в их числе восемь телят, которые родились уже в Башкортостане. К 2030 году количество зубров планируют довести до 50 особей.